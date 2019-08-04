باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مهتمان بالتعاقد مع ماتويدي

أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مهتمان بالفرنسي بليز ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس، والذي اقترب من الرحيل خلال الصيف الجاري.

ويرحب يوفنتوس برحيل ماتويدي هذا الصيف، بعد التعاقد مع الثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو، من آرسنال وسان جيرمان.

ويشترط يوفنتوس الحصول على 20 مليون يورو، نظير بيع لاعبه المتوج بكأس العالم 2018، والذي انضم للبيانكونيري قادمًا من سان جيرمان.

ويعتبر سان جيرمان الأقرب لاستعادة لاعبه السابق، بعد رحيل رابيو، وحاجتهم لضم بديل له.