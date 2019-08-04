كنيسة "العذراء مريم" الفكرية تستضيف الاجتماع العام للأنبا مكاريوس.. غدًا

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية في إيبارشية المنيا مساء غد، الاجتماع الأسبوعي العام للأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية.



ويترأس نيافته صلوات العشية قبل انعقاد الاجتماع بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة هناك.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.