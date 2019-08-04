البطلة الأولمبية باركر تتعرض لكسر في الترقوة

أكدت إلينور باركر، البطلة الأولمبية، تعرضها لإصابة بكسر في الترقوة عند القيادة بسرعة فائقة، في نهاية سباق لندن للدراجات، أمس السبت.



وخرجت باركر، التي كانت ضمن الفريق البريطاني للسيدات، الفائز بذهبية في منافسات الدراجات بأولمبياد ريو 2016، من سباق لندن بالقرب من قصر بكنجهام.



وكتبت باركر على "تويتر": "هم يقولون إنك لا تكون متسابق دراجات حقيقيا، حتى تتعرض لكسر في الترقوة.. ولقد تجنبت الانضمام لهذا النادي على مدار 15 عاما، لكن لم يكن بوسعي أن أفعل الكثير بالأمس".



وكانت باركر (24 عاما) تشارك مع فريق دروبس البريطاني.



واجتازت الهولندية كيرستن وايلد، الفائزة بالسباق في 2018، خط النهاية أولا، لكن تم استبعادها بعدما تسببت في الحادث بشكل غير متعمد.