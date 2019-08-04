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حوادث

قتل بغرض السرقة.. سر العثور على جثة شاب بطريق بلبيس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مقتول، وملقاة جثته بطريق بلبيس بالنهضة، وتبين أن شخصين وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من النجدة بوجود جثة ملقاة بطريق بلبيس، ومصابة بعدة طعنات، وبعمل التحريات دلت على أن المجنى عليه سائق على سيارة ميكروباص، وتبين سرقة السيارة، وبتكثيف الجهود عثر على السيارة بأحد شوارع شبرا الخيمة.

وأوضحت التحريات قيام شخصين باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهما لبلبيس، وقاما بطعنه بأسلحة بيضاء، وألقيا بجثته بالطريق، واستولا على هاتفه المحمول، وتم ضبطهما وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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