السودان والإمارات يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث السفير عمر دهب فضل الوكيل المكلف بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، مع سفير الإمارات لدى السودان حمد محمد الجنيبي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن اللقاء استعرض تنسيق الموافق وتبادل الرؤى والدعم في المحافل الدولية.



وهنأ السفير الإماراتي الشعب السوداني بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي وقعها الجانبان اليوم بالأحرف الأولى، معربًا عن أمله في أن يسهم تشكيل الحكومة المدنية في استقرار السودان الشقيق.



من جهة أخرى، استقبل وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف القنصل العام للنيجر بالسودان أقادا قربا، واستعرضا العلاقات التاريخية ومجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.