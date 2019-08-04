الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد وديًا استعدادًا للموسم الجديد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على بورفؤاد بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب نادي القناة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في 19 سبتمبر المقبل.

هدف المباراة حمل توقيع الوافد الجديد للدراويش خليل حجي "نيمار" في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

ويستعد نادي الإسماعيلي لخوض منافسات بطولتي الدوري المحلي وكأس محمد السادس (البطولة العربية للأندية) بنسختهما الجديدة خلال الفترة المقبلة.



