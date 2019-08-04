"الحركة الوطنية" بالإسماعيلية تناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات

اجتمعت مساء أمس السبت، أمانة قسم ثانى التابعة لحزب الحركة الوطنية المصرية في الإسماعيلية، بحضور حربي كامل أمين عام الحزب بالمحافظة.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها زيادة العضوية، والإعداد لانتخابات المحليات القادمة وعمل حصر للأعضاء المؤهلة لعضوية المجالس المحلية داخل القسم، وضرورة عقد ندوات مكثفة لأعضاء أمانة القسم فور صدور قانون المحليات لشرح القانون وتعريف دور عضو المجلس المحلي والمميزات المؤهلة لعضوية المجلس، والتأكيد على الاهتمام بضم كوادر شبابية ونسائية جديدة خلال المرحلة القادمة حسب توجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب بعد زيادة نسبة تمثيلهم بالمجلس النيابية والمحلية بعد التعديلات الدستورية الجديدة.



حضر الاجتماع عدد من قيادات الحزب في المحافظة وعلى رأسهم هالة عبد الله مساعد الأمين العام لشئون العضوية وهيئة مكتب قسم ثاني.