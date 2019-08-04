تونس تضبط 27 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، حاولوا اجتياز الحدود البحرية والبرية بطريقة غير شرعية.



وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بساقية الزيت (ولاية صفاقس) ألقت القبض على 16 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة، من ضمنهم 6 إناث، اعترفوا أنهم حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهم لمواصلة التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس من ضبط 8 أشخاص من ولايتي تونس وبنعروس على متن زورق مطاطي أمام سواحل قلعة الأندلس يحاولون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا وبمراجعة النيابة العامة، تم التحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم.

وفى سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين أوقفت 3 أشخاص من جنسيات مختلفة مجتازين للحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير قانونية، وتم تحرير محضر ضدهم من أجل دخول الأراضي التونسية بطريق غير قانوني.