النرويج تفوز ببطولة النمسا الدولية للكرة الطائرة الشاطئية

حصد منتخب النرويج اليوم الأحد لقب بطولة النمسا الدولية للكرة الطائرة الشاطئية للعام الثالث على التوالي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره البرازيلي بمجموعتين دون رد.

وجاء المنتخب البولندي في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على الولايات المتحدة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

استمرت البطولة خمسة أيام، وأقيمت في جزيرة نهر الدانوب بوسط فيينا، وشارك فيها 24 منتخبا من مختلف دول العالم.