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عالم

ترامب يأمر بتنكيس الأعلام 4 أيام حدادًا على ضحايا حادثي إطلاق النار

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:00 م
ترامب
ترامب
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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتنكيس الأعلام أربعة أيام حدادا على ضحايا حادثي إطلاق النار الجماعي في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس ومدينة "دايتون" بولاية أوهايو، واللذين أسفرا عن مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات.

وقال ترامب في الإعلان الصادر عن البيت الأبيض: "بلادنا في حداد مع من قُتِل أحباؤهم في حادثي إطلاق النار المأساويين في (إل باسو) و(دايتون)، ونشاطر الألم والمعاناة مع جميع الذين أصيبوا في هذين الهجومين".

وأضاف ترامب حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "ندين هذه الأعمال البغيضة والجبانة.. ووسط حزننا، تقف أمريكا متوحدة مع أهالي إل باسو ودايتون".

وأعلن بيان البيت الأبيض أنه سيتم تنكيس الأعلام في المنشآت الفيدرالية الأمريكية حتى غروب شمس الخميس المقبل.
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