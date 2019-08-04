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حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهما في "هجوم الواحات" لـ18 أغسطس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل محاكمة 43 متهما محبوسًا، واثنين آخرين هاربين في حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن، وإصابة 13 آخرين، لجلسة 18 أغسطس الجاري؛ لسماع الشهود.

ويشار إلى أن النيابة العامة قررت في أكتوبر الماضي، إحالة 43 متهمًا محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين للقضاء العسكرى، يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، "ليبي الجنسية"، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية وراح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها للقضاء العسكري، تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي؛ تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد، مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة، في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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