فينورد يستهل مبارياته في الدوري الهولندي بالتعادل مع سبارتا روتردام

استهل نادي فينورد حملته في الدوري الهولندي لكرة القدم،اليوم الأحد،بالتعادل 22 مع ضيفه سبارتا روتردام في المرحلة الأولى من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز هيرينفين على هيراكليس 4 صفر وأوتريخت على أدو دين هاج 4 .2

وتقدم سبارتا روتردام بهدف سجله محمد رايحي في الدقيقة 49 وتعادل ستيفن بيرجويس لفينورد في الدقيقة 66 ثم سجل لارس فيلدويك الهدف الثاني لسبارتا روتردام في الدقيقة 74 قبل أن يتعادل سام لارسون في الوقت بدل الضائع للقاء.

وبهذا حصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق هيرينفين مضيفه هيراكليس 4 صفر.

وسجل أهداف هيرينفين إبراهيم دريسيفيتش وجوردي برويجن وميتشيل فان بيرجن وشيديرا إجوكي في الدقائق الثامنة و17 و28 والأخيرة من الوقت الأصلي.

وحصد هيراكليس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق هيراكليس بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، فاز أوتريخت على أدو دين هاج 4 .2

وسجل أهداف أوتريخت روبرت زوينكيلس، حارس مرمى أدو دين هاج، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36 وجيرانو كيرك في الدقيقة 44 وليكس إيميرس، لاعب ادو دين هاج، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52 ونيك فينيما في الدقيقة 63

فيما سجل هدفي أدو دين هاج آرون مايرس وإريك فالكين بيرج في الدقيقتني 21 و25

وحصد أوتريخت أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.