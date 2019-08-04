شاهد.. التصدي الخرافي لمدافع مانشيستر سيتي لفرصة محمد صلاح

أبهر المدافع الإنجليزي المتألق كايل ووكر الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي الجميع بتصدي خيالي منع منه المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من تسجيل هدفًا قاتلًا في الثواني الأخيرة من درع الاتحاد الإنجليزي.



ونجح نادي مانشستر سيتي الذي يدربه الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، في الفوز ضد نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني المتألق يورجن كلوب، ليتوج السيتي بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتوج نادي مانشستر سيتي ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على حساب نادي ليفربول عن طريق ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1عصر اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي الشهير.