الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
د.أحمد الخميسى
د.أحمد الخميسى

طيور بيضاء لا تموت

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:31 م
طباعة


يقول الشاعر رسول حمزاتوف: «طارت مئات المراكب إلى نجوم الفضاء، لكنى أقول لكم: أيها الناس، أيها الناس، أنتم نجوم السماء الفسيحة، وكم أتمنى لو أطير إليكم ولو مرة». نعم، الناس نجوم تمشى على الأرض، تنير الحياة زمنًا ثم تنطفئ، لكننا لا نرى من نجوم الناس سوى ممثل سينمائى، أو لاعب كرة قدم أو مطربة، أما الذين انقضت حياتهم دفاعًا عن الوطن أو العلم أو الثقافة، فإن صورهم وأخبارهم وأسماءهم لا تظهر ولو مرة.
أقول هذا بمناسبة وفاة نجم شهير منذ فترة بسيطة، وانشغال كل الصحف برحيله، ومساحات البرامج التليفزيونية التى أفردت له، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعى فى نعيه، هذا بينما توفى فى نفس الأسبوع، لكن فى صمت، مقاتلون وجنود مصريون عظماء، لم تظهر أسماؤهم ولا صورهم ولو مرة ولم يكتب عنهم ولو حرفًا. أولهم اللواء السيد الشافعى، الذى رحل عن عالمنا فى ٩ يوليو قبل وفاة النجم فاروق الفيشاوى بنحو أسبوعين، فلم يشعر أحد برحيله. هو اللواء البطل السيد الشافعى قائد اللواء الخامس مشاة من الفرقة ١٩ بالجيش الثالث ميدانى. تحت قيادته قام اللواء فى العاشر من حرب أكتوبر بالاستيلاء على مركز القيادة الإسرائيلى فى سيناء، ودمر ٢٦ دبابة إسرائيلية، وأسر ديفيد جروس، قائد كتيبة الدبابات. يقول اللواء الشافعى فى مذكراته: «قررت أن أشن هجومًا ليليًا صامتًا بالمشاة فقط من دون استخدام كتيبة الدبابات، لأن دبابات العدو كانت أبعد مدى من الدبابات التى معى. كونت مجموعات من قناصة الدبابات انقضت فى جوف الليل على الأعداء وهم نيام، وأبادوهم، ثم هجم أبطالنا على الدبابات، وكان الجندى المصرى يدفع نفسه تحت الدبابة ويصعد عليها من الخلف ويلقى قنبلة عليها ويفجرها».
هكذا دمرنا ٢٦ دبابة وقمنا بأسر الكثيرين، وعلى رأسهم قائد الكتيبة نفسه ويدعى «ديفيد جروس»، وقد سألته عن رأيه فى المعركة التى دارت فقال: «لقد حارب رجالكم بطريقة مذهلة.. هل تعطونهم حبوب الشجاعة؟»، فقلت له: «لا، لكنه الجندى المصرى». لم تظهر صور اللواء البطل على الشاشات، ولم تشغل الصفحات الأولى من الصحف، ولا شاغلت وسائل التواصل الاجتماعى، لقد أضاء بحياته حياتنا، ثم انطفأ فى هدوء. البطل الثانى هو عمرو البتانونى، الذى حلت ذكراه الثالثة قبل وفاة الفيشاوى بأيام قليلة ولم يتذكره أحد، كان البتانونى ضابطًا بالبحرية لواء الوحدات الخاصة الضفادع البحرية. وعندما تقرر خلال حرب الاستنزاف فى ٥ فبراير ١٩٧٠، تفجير ميناء إيلات تشكلت لهذا الغرض مجموعتان، واحدة منهما بقيادة البتانونى ومعه الرقيب على أبوريشة.
تحركت المجموعتان من الإسكندرية بالمعدات إلى العراق، وهناك كان فى انتظارهما أعضاء من منظمة فتح الفلسطينية، ومن العراق سافرت المجموعتان برًا إلى الأردن، وفى الليل هناك جهزوا الألغام لتفجير المدمرة. وفى الساعة ١٢ و٢٠ دقيقة من صباح يوم ٦ فبراير نزل الأبطال إلى المياه، وسبحوا فى الظلمة تحت الشباك، وقاموا بتلغيم المدمرة، وضبطوا توقيت الانفجار، ثم رجعوا سباحة تحت الشباك. وفى صباح ٦ فبراير بدأت انفجارات النصر تدوى، وراحت البوارج الإسرائيلية تبحث بجنون عن منفذى العملية، بينما كان البتانونى وزملاؤه قد وصلوا سباحة إلى الشاطئ الأردنى، واختفوا. رحل البتانونى فى صمت، ولا أظن أحدًا سمع اسمه، ولا أظن أن طلاب المدارس وقفوا حدادًا عليه فى ذلك اليوم، ولا توقفت عند سيرته وسائل الإعلام.
وقبل اليوم الذى توفى فيه النجم فاروق الفيشاوى توفى فى صمت الفدائى محمود عواد، بطل العمليات الفدائية خلف خطوط العدو فى سيناء عقب نكسة ٦٧، وأول من أوقع بإسرائيلى أسيرًا، وأحد أبطال المقاومة الشعبية فى السويس خلال حرب ١٩٧٣، وفارس معركة ٢٤ أكتوبر فى السويس، والحاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس أنور السادات. توفى عن عمر يناهز الثمانين عامًا، وبقيت منه سيرته وصيحته الشهيرة: «الوطنية لا تباع ولا تشترى».
هذه هى النجوم التى أحب أن أطير إليها، وهذه هى النجوم التى ينبغى أن تشغل الاهتمام والوجدان لكى يتعلم أبناؤنا أننا حينما نتطلع إلى السماء إلى أعلى، إنما نبحث عن هذه النجوم، وعن هذه الأرواح التى تعبر فى السماء مثل طيور بيضاء لا تموت.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

منذ يوم

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

منذ حوالي 17 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تكساس لـ 20 قتيلًا و26 جريحًا

منذ يوم

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

بمشاركة مصر.. تعرف على أجندة قمة الدول الصناعية الكبرى التي تنعقد في فرنسا

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ads

ستوديو

فيديو متداول لإضراب عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

بالأسماء.. 14 أغنية في ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" وموعد طرحه

الديهي: التأمين الصحي الشامل عقد يزين رقبة الصحة المصرية (فيديو)

اللحوم الحمراء أسوأ أنواع البروتينات.. تعرّف على السبب (فيديو)

رياضة

شاهد.. التصدي الخرافي لمدافع مانشيستر سيتي لفرصة محمد صلاح

مشادة بين جوارديولا وكلوب في بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية

مارسيليا يسعي للتعاقد مع رودريجيز

الأهلي يفتتح غرف ملابس جديد على الطراز العالمي

الرئيس نيوز

"الصحة": لم نضيّق على مرشح انتخابات "الأطباء".. و"شعبان": الوزيرة تحاربني

التضامن: صرف 6.24 مليار جنيه "معاشات" غدا

الشرطة الأمريكية تستجيب لمكالمة من طفل مصري طلب "بيتزا"

سفاح تكساس.. قتل 20 شخصا لوقف "انهيار الدولة الأمريكية"

منوعات

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

الطبيبات يستقطعن ساعات من عملهن لصالح الأسرة

دراسة: التغذية الجيدة تكافح السرطان

وفاة المفكر الأيديولوجي لـ"الخمير الحمر" في كمبوديا

كشكول

فتح 21 قاعة لحل مشكلة قبول تلاميذ رياض الأطفال بالسويس

احذري من تناول هذه الأطعمة أثناء فترة الحمل

لوح فنية ومهارت يدوية بمعرض حوارات بـ "فنية المنيا"

432 أمي يتقدمون لاختبارات محو الأمية بقافلة جامعة المنيا لـ"ههيا"

إسلام سياسي

معرض فنى بسوريا لإحياء إرهاب داعش ضد الإيزيديين

الإخوان ينتقمون من كاشفي فضيحة الفساد المالي في تركيا.. (خاص)

انقلاب داخل السجون على مرشد الجماعة محمد بديع.. (خاص)

الثقوب السوداء تلتهم الإخوان وموجة الانشقاقات تكشف اهتراء الجماعة من الداخل


زيت وسكر

مع بدء موسم الحج.. ما هى ضربة الشمس؟

مليار و 115 مليون جنيه تكلفة خطة شبكات الكهرباء بالبحيرة

نرصد استعدادات المجمعات الاستهلاكية لعيد الأضحى

“صحة القليوبية” تواصل تطبيق مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
يوسف إدوارد
لا للعُرْف!
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. الثقافة تنجح فى حيازة مكتبة "المستشرق"

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

برنامج ثقافى وفنى بمحافظة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك