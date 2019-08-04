محمود خليل يكتب: عمر بن الخطاب لم يكن سلفيًا على نهج أبى بكر





ينتمى عمر بن الخطاب إلى مدرسة فى الحكم والإدارة تختلف عن مدرسة أبى بكر الصديق. فعمر كان يهتم بالتفاصيل، خلافًا لأبى بكر الذى كان يهتم بالكليات. ومؤكد أن القارئ لسيرة الشيخين سيجد فارقًا كبيرًا بين عمر، الذى كان يسير بالدرة بين المسلمين فى الطرق والأسواق ليضبط أداءهم بيده فيقرع هذا ويوجه ذاك، وأبى بكر الصديق الذى شغلته على مدار عامين من الحكم مجموعة من الأهداف الكبرى جاء على رأسها لملمة الدولة، التى كادت أن تتفكك بسبب حركة الردة، ولم يتوقف أمام بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الحرب مثل الاتهام الذى وجهه عمر إلى خالد بن الوليد، أمير الجيوش، باستخدام القوة المفرطة وقتل امرئ مسلم «مالك بن نويرة» والنزو على زوجته.

لم يؤد عمر كما أدى أبوبكر ولم يلزم نفسه بما التزم به الخليفة الأول، لأنه تواجه مع ظروف وسياقات مختلفة، وبالتالى لم يكن عمر «متماهيًا» أو «مقلدًا» أو «متسلفًا» مع أبى بكر، بل اجتهد لنفسه وأدار أمور الدولة العربية التى كانت أوضاعها آخذة فى الاستقرار بعد إخماد حركة الردة بشكل مختلف.

كان أول قرار اتخذه عمر بعد تولى الخلافة عزل خالد بن الوليد من إمرة الجيش، وذلك خلافًا لأبى بكر الذى كان آخر أمر أصر عليه قبل أن يتوفاه الله هو الاحتفاظ بخالد على رأس الجيش. أسباب عديدة ساقها المؤرخون لتفسير القرار العمرى، منها أن الخليفة «بلغه كلام عنه، ولما كان من أمر مالك بن نويرة، وما كان يعتمده فى حربه»، لكن يبقى أن السبب الأهم فى تقديرى يتعلق بحالة بدأت تصيب المسلمين حينذاك تربط بين قيادة خالد للجيوش والانتصارات المتتالية التى حققتها الدولة، ويبدو أن عمر أراد أن يلقن الجميع درسًا ملخصه أن النصر دولة وقدرات دولة وليس كفاءة فرد مهما كانت. لقد تمسك أبوبكر بخالد والدولة فى حالة اهتزاز، أما وأنها قد رسخت فى عهد عمر فلم تعد هناك ضرورة للتمسك بقيادة بدأ الناس فى الافتتان بها، ما يعنى أن أبا بكر أدى تبعًا لمقتضيات الظرف فتمسك بخالد، وأن عمر أدى تحت نفس المظلة المتمثلة فى «الخضوع للظرف» فعزل خالدًا.

مكث أبوبكر الصديق فى الحكم ما يقرب من عامين، فى حين طال المقام بعمر بن الخطاب كخليفة للمسلمين إلى ما يزيد على ١٠ سنوات، ترامت فيها حدود الدولة، وامتدت بأقدامها إلى ما وراء الجزيرة العربية عندما فتحت مصر، وبدأت تتوغل فى إفريقيا، وتضع أقدامها فى بلاد الفرس والروم وانتعشت أحوالها بسبب ما أصابته من خراج ومغانم من الدول التى فتحتها. ومع استقرار الأوضاع وتدفق الأموال بدأت بعض النفوس- منهم بعض كبار الصحابة- تهفو إلى نعيم الدنيا، لكن عمر كان يأخذهم بالقاسية وكان بطبيعته متسلطًا قادرًا على إملاء إرادته على أى شخص، شأنه شأن حكام ذلك الزمان. وعندما أراد بعضهم الخروج من المدينة والسياحة فى الأمصار التى فتحها المسلمون رفض عمر وألزمهم بالمكوث إلى جواره. خوفًا من أن يفتح بابًا للفتن وافتتان العوام بهم من ناحية، ومن أجل الاستنارة برأيهم، لأن عمر كان شديد الاهتمام بمشورتهم، مثلما حدث حين هم بغزو العراق عام ١٤هـ، فنزل على ماء يقال له صرار فعسكر به عازمًا على غزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة على بن أبى طالب واستصحب عثمان بن عفان وسادات الصحابة، ثم عقد مجلسًا لاستشارة الصحابة فيما عزم القيام به ونودى أن الصلاة جامعة، وقد أرسل إلى على فقدم من المدينة ثم استشارهم فكلهم وافقوه على الذهاب إلى العراق. كان الخليفة واعيًا بضرورة إبقاء الصحابة إلى جواره وعدم تركهم للسياحة فى الأمصار حتى لا تغريهم محبة الناس لهم واحتفاؤهم بهم إلى إثارة الأطماع فيفتح بابًا للفتن.

اشتهر عمر بن الخطاب بغلظته وقوة شكيمته، فقد كان شأنه شأن حكام هذا العصر متسلطًا، قد يلجأ فى أحوال إلى استشارة المحيطين به، لكنه لا يلزم نفسه برأى غيره، لأن الشورى بالنسبة له غير ملزمة. ويمكن النظر إلى ميل عمر إلى استشارة من حوله كجزء من اعتنائه الشديد بالتفاصيل. «مفتاح الاعتناء بالتفاصيل» يفتح لك مغاليق الشخصية العمرية، ويفسر لك الكثير من سماتها وسلوكياتها. فالعدل الذى اشتهر به عمر بن الخطاب يجد تفسيره فى اعتنائه الشديد بالتفاصيل، فقد كان رضى الله عنه حريصًا على التجول فى الطرق وتفقد أحوال الناس بالليل والنهار، فإذا وجد مظلومًا سعى إلى رفع الظلم عنه، أو جائعًا سعى إلى إطعامه، أو محرومًا سارع إلى إرضائه. سمع أن ابن عمرو بن العاص والى مصر اعتدى ظلمًا على قبطى، فجاء بالاثنين وأخذ للقبطى حقه من ابن الحاكم، بل وطلب منه أن يعلو رأس عمرو بالدرة، لأن ابنه تجرأ عليه ارتكانًا إلى سلطان أبيه. ورغبة فى تعميق إحساسه بتحقيق العدل أحيانًا ما كان يلجأ عمر إلى ظلم نفسه وظلم أقرب المقربين إليه بمن فى ذلك أبناؤه. الاهتمام بالتفاصيل يجعل القارئ لقصص العدل العمرى يتحير فى أحواله وهو يحاول أن يتبين الحدود الفاصلة بين العدل والظلم فى بعضها، مثل القصة التى تحكى عن مبالغته فى جلد ابنه بعد أن شرب الخمر، وما ترتب على هذه المبالغة من وفاة للابن. وكذلك قصة نفيه أحد الشباب خارج المدينة، بعد أن افتتنت به النساء بسبب فرط جماله.

لا تسجّل كتب التراث أى حوارات وقعت بين أبى بكر وعوام المسلمين، لكن عمر بن الخطاب أدى على غير شكل، ولم «يتسلف» أو «يتماهى» بطريقة أبى بكر فى هذا السياق. فما أكثر المواقف التى يظهر فيها عمر وهو يتحاور مع الرعية ويتحدث إليها ويسمع منها. وما أكثر ما كانت الرعية تستوقفه فى بعض المواقف، كما حدث مع المرأة التى ردت عمر فى شأن المهور، فقال قولته الشهيرة: «أصابت امرأة وأخطأ عمر». وكذلك فى تلك الخطبة التى يقال إنه خطبها بعد توليه الخلافة وقال فيها: «إذا رأيتم فىّ اعوجاجًا فقومونى»، فقام رجل: والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناك بسيوفنا، فقال عمر: «الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوّم عمر بسيفه». ومن عجب أن اغتيال الخليفة عمر رضى الله عنه يجد أسبابه المباشرة فى شخصيته المختلفة عن أبى بكر. فاحتكاك عمر بالرعية وولعه بالتفاصيل مثلتا المقدمتين الأساسيتين لواقعة اغتياله.

يقول «ابن كثير» فى «البداية والنهاية»: «خرج عمر بن الخطاب يطوف يومًا فى السوق، فلقيه أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان نصرانيًا، فقال: يا أمير المؤمنين، أعدنى على المغيرة بن شعبة فإن علىّ خراجًا كثيرًا. قال: وكم خراجك؟ قال: درهمان كل يوم. قال: وأَيْش صناعتك؟ قال: نجار، نقاش، حداد. قال: فما أرى خراجك كثيرًا على ما تصنع من الأعمال، وقد بلغنى أنك تقول: لو أردت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت! قال: نعم. قال: فاعمل لى رحى. قال: لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب! ثم انصرف عنه. فقال عمر: «لقد أوعدنى العبد الآن». الحوار السابق يشهد على اهتمام عمر بالتفاصيل، حين سأل «المجوسى» عن خراجه وصناعته ووصول خبر إليه بقدرته على صناعة رحى تطحن بالريح. وقد توعد «المجوسى» الخليفة فى نهاية هذا الحوار، ولأن عمرًا كان يعيش بين الناس فقد كان من السهل على الأول أن يغتاله بعد ساعات من وعيده له.

