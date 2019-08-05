ما لا تعرفه عن "فنجان القهوة" صباحًا

تعتبر القهوة من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، فالكثير من الدراسات الطبية والابحاث العلمية أظهرت الأضرار التى يمكن أن تعود على جسمك من الإفراط فى تناول مشروب القهوة.



ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث توداي"، فقد أوضح الأطباء من جامعة "هارفورد" الأضرار التى يمكن أن تحدث بسبب تناول مشروب القهوة على معدة فارغة.



وقال الأطباء إن ضغط الدم، انخفاض مستويات التركيز، من المشكلات التى قد يسببها تناول مشروب القهوة على معدة فارغة.



ونوه الأطباء أن زيادة فرص الإصابة بحصى المرارة، نتيجة طبيعة لزيادة الإفراط فى تناول القهوة على معدة فارغة، بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر، نتيجة انعدام الشهية، بالإضافة إلى القئ والإسهال.



ومن المعتقدات السائدة حول مشروب القهوة، أنها تساعد على تعديل المزاج، ولكن أكد الباحثون أن شرب القهوة قبل تناول أى شئ تسبب تقلب الحالة المزاجية، وزيادة الفرص بالاكتئاب، فضلًا عن زيادة القلق والتوتر.



ومن المشكلات التى أشار اليها القائمين على الدراسة، أن الكافيين يعزز من تفاقم الأعراض الحركية عند النساء بعد انقطاع الطمث، بالإضافة إلى جفاف البشرة.