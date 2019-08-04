"التعليم العالي": مد أعمال تنسيق المرحلة الثانية حتى منتصف الليل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل اليوم.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن قرار المد جاء حرصًا على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني، حيث كان من المقرر أن تنتهي أعمال المرحلة الثانية من التنسيق في السابعة من مساء اليوم، ويهيب مكتب التنسيق بطلاب هذه المرحلة سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء الموعد المحدد.