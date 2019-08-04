جلسة بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وتحدث الخطيب مع عبدالحفيظ خلال هذه الجلسة على بعض الأمور الخاصة بالفريق واستعداده للمرحلة المقبلة، بجانب الحديث عن أرضية الملعب بعد الإصلاحات التي جرت عليها.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.