الحرس الثوري يعلن عودة ناقلة النفط المحتجزة إلى العراق

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، أن السفينة المحتجزة من قبل حرس الثورة في وقت سابق اليوم تعود إلى دولة العراق.



وكشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق اليوم، عن أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أجنبية ثانية في منطقة الخليج الأربعاء الماضي، بينما كانت تقوم بتهريب الوقود لبعض الدول العربية.



وأكد الحرس الثوري أنه تم احتجاز طاقم الناقلة المكون من 7 أشخاص، فيما كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب.



وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها إيران ناقلة نفطية بتهريب الوقود، ففي 13 يوليو الماضي احتجز خفر السواحل سفينة "إم تي ريا" التي كانت ترفع علم بنما، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق، كما استولت إيران على الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز.