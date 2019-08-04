فرنسي ينزل بسيارته إلى محطة مترو بألمانيا

بحث زوجان فرنسيان عن مكان لصف سيارتهما فانتهى بهما المطاف إلى النزول بالسيارة إلى محطة مترو أنفاق في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.



وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية بعد ظهر، اليوم الأحد، إن قائد السيارة 66 عاما خلط بين علامة المترو وبين علامة مكان متعدد الطوابق لصف السيارات، فوجد نفسه ينزل بالسيارة على سلم المحطة.



وأضافت المتحدثة أن الرجل ربما ضل طريقه بسبب سهم كان يشير إلى مكان لصف السيارات للمعاقين.



وأظهرت الصور رجال الإطفاء وهو يقومون بسحب السيارة السوداء اللون من مدخل المحطة بواسطة شاحنة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.