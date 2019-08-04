قيادي بقوى الحرية والتغير يدعو السودانيين لدعم الإعلان الدستوري

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان علي الريح السنهوري، اليوم، أن توقيع الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري الانتقالي بداية لمرحلة جديدة تضع البلاد على أعتاب التطور والنمو.



وأشار السنهوري في تصريحات اليوم، إلى أن التوقيع الذي جاء بعد جولات متعددة وشاقة من التفاوض سيعوض المواطن السوداني على صبره الذي امتد على مدى ثلاثة عقود، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأعرب القيادي بقوى الحرية والتغير عن تفاؤله بتطور ونمو الاقتصاد السوداني، وصولا لتحقيق الرفاهية للمواطنين، داعيا الجميع للتعاون والتكاتف ونبذ الفرقة وإعلاء قيمة الوطن والتوجه نحو الإنتاج.



نشر المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجدول الزمني، لتنفيذ وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها اليوم مع قوى المعارضة بالأحرف الأولى، ومن المقرر تنفيذها بالكامل حتى يوم 1 سبتمبر الجاري.

