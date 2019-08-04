4 جنيهات تراجع في أسعار الذهب في التعاملات المسائية

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم بقيمة 4 جنيهات، بعد ارتفاعات استمرت الاسبوع الماضي وصلت ل12 جنيها.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 754 جنيها للجرم، وسجل الجنيه الذهب 5280 جنيها، وسجل سعر الأوقية الذهب نحو 1440 دولارا.



وتشهد أسعار الذهب في مصر، تفاوتًا بين المحافظات المختلفة، وقد يكون هذا التفاوت قيمته 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا.



ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.