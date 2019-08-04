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فن

"مترو" يعود من جديد على مسرح ملك غدًا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
الدستور
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قال المخرج عادل حسان مدير فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن مسرح أوبرا ملك برمسيس يستعد حاليًا لتقديم العرض المسرحى "مترو" من جديد إنتاج الفرقة، غدا الأثنين الموافق ٥ أغسطس فى تمام السابعة مساء يوميا.

"مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم، والنظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم وتتوالى الأحداث.

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم إستعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة وإخراج عادل رأفت.
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