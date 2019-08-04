قائمة المنتخب الأمريكي المشاركة في كأس العالم لكرة السلة

أعلن المنتخب الأمريكي، قائمته النهائية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي ستقام في الصين نهاية شهر أغسطس المقبل.



واستقرت تشكيلة المنتخب الأمريكية المؤلفة من 15 لاعبًا على: (كيمبا والكر – مايلز تورنر – كايل كوزما – هاريسون بارنز – بام اديبايو – جايلين براون – كريس ميدلتون – دونافان ميتشيل – بروك لوبيز – كايل لاوري – بي جي تاكر – جيسون تيتوم – ماركوس سمارت – ميسون بلوملي – تاديوس يونق).



ومن بين اللاعبين المتواجدين في القائمة سبق لأربعة منهم المشاركة في مهرجان مباراة “كل النجوم”، وهم كيمبا ووكر (بوسطن سلتيكس) وكريس ميدلتون وبروك لوبيز (ميلواكي باكس) وكايل لاوري (تورونتو رابتورز).



وشهدت القائمة النهائية غياب عدد من نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وعلى رأسهم “الملك” ليبرون جيمس وستيفن كوري وجيمس هاردن وأنتوني ديفيز.