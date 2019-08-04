عبدالشافي يترك قميصه المفضل لساسي

كشفت تقارير صحفية، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للزمالك العائد للقلعة البيضاء وأحد قادة الفريق، رفض استعادة قميصه السابق مع الفريق والذي يحمل الرقم 13، مفضلا تركه للاعب الوسط التونسي الدولي، فرجاني ساسي.



وبعد عودته للزمالك، بإنهاء فترة تعاقده مع أهلي جدة السعودي، كان من المتوقع أن يحصل على قميصه الشهير بالرقم 13 الذي شهد تألقه في الفريق، لكنه فضل الحصول على رقم جديد، تاركا رقمه المميز لساسي في لفتة طيبة من عبدالشافي.



يذكر أن محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك استعاد القميص رقم 10 المميز له مع الفريق، من زميله يوسف أوباما الذي حصل عليه اللاعب بداية الموسم الحالي.