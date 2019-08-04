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عالم

حل المجلس العسكري خلال أيام.. تعرف على موعد تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بالسودان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:30 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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نشر المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجدول الزمني، لتنفيذ وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها اليوم مع قوى المعارضة بالأحرف الأولى.

ونص الجدول الزمني للوثيقة على التوقيع النهائي على الوثيقة في 17 اغسطس الجاري، فيما يتم تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يكون أداء القسم لمجلس السيادة يوم 19 اغسطس، وأول اجتماع له في اليوم ذاته بحضور جميع الأعضاء.

ومن المقرر تعيين رئيس الوزراء في 20 اغسطس، اداء القسم لرئيس الوزراء في اليوم التالي 21 اغسطس، مع تعيين أعضاء مجلس الوزراء يوم 28 اغسطس.

بعد ذلك سيتم إعتماد تعيين أعضاء مجلس الوزراء في 30 اغسطس، وأدائهم القسم في اليوم التالي مباشرة 31 من الشهر ذاته وكذلك عقد أول اجتماع لهم.

وأخيرا عقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر المقبل.
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