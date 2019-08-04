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عالم

تظاهرات جديدة في هونغ كونغ وبكين تندد بـ"القوى الغاشمة"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
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نشبت مساء الأحد مواجهات بين متظاهرين مدافعين عن الديموقراطية وشرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، في حين توعدت بكين بعدم الوقوف "مكتوفة الايدي" بمواجهة "قوى غاشمة" تعتبر أنها تهدد الوحدة الوطنية.

وتشهد هذه المدينة الضخمة الواقعة في جنوب الصين أسوأ أزمة سياسية لها منذ أعادتها لندن الى الصين عام1997، ناتجة من تظاهرات كثيفة متواصلة منذ نحو شهرين خصوصا خلال عطلات نهاية الاسبوع، وغالبا ما تتخللها مواجهات بين مجموعات متشددة وقوى الأمن.

ومساء الاحد، وقعت المواجهات الاخطر في حي كوزواي باي المعروف بمتاجره الفاخرة، واحتل الاف المحتجين الطرق واقاموا حواجز. وعمدت شرطة مكافحة الشغب الى استخدام الغاز المسيل للدموع لوقت قصير لتفريق الحشد في حي شونغ وان الراقي في جزيرة هونغ كونغ.

وقالت الحكومة المحلية في بيان مساء ان "التدمير المجاني للسلام العام والهجمات العنيفة على الشرطة ستضر بالمجتمع والاقتصاد في هونغ كونغ وبوسائل عيش شعبنا".

وبعد المواجهات مساء السبت بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة، هاجمت وكالة انباء الصين الجديدة "القوى الغاشمة" التي تهدد أسس مبدأ "بلد واحد ونظامين".

وحذرت الوكالة من ان "الحكومة المركزية لن تبقى مكتوفة الايدي ولن تسمح باستمرار هذا الوضع".
واعتقل أكثر من 200 متظاهر خلال الأسابيع القليلة الماضية وجهت اتهامات الى العشرات منهم بالمشاركة في أعمال شغب، وهي تهمة يمكن أن يحكم المدان فيها بالسجن عشر سنوات.

وبدا المتظاهرون خلال اليومين الماضيين أكثر مرونة في تحركاتهم. وقال بعضهم أنه من الضروري "ان نكون مثل المياه" مشيرين الى فلسفة لاعب الكاراتيه الشهير من هونغ كونغ بروس لي، بهدف الإفلات من قبضة قوات الأمن.

وفي انتظار إضراب عام مقرر الاثنين، شارك الاف الاشخاص ايضا بعد ظهر الاحد في تظاهرتين، واحدة في حي تسونغ كوان أو (شرق) والثانية في كينيدي تاون (غرب).
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