جماهير ريال مدريد تصدم مدافع الفريق الجديد

أكدت تقارير صحفية، أن جماهير ريال مدريد صدمت الوافد الجديد فيرلاند ميندي الذي تعاقد معه النادي قبل شهر ونصف لتدعيم مركز الظهير الأيسر ولينافس مارسيلو على المركز الأساسي بعد تراجع مستوى الأخير.



وفضلت الجماهير المدريدية نجم برشلونة الجديد جونيور فيربو الذي تم الإعلان عن التعاقد معه قبل بضعة ساعات من ريال بيتيس، ويلعب أيضًا في مركز الظهير الأيسر، ووصل ليساعد جوردي ألبا ويخلفه في المستقبل.



وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من النادي الملكي استفتاء عبر موقعها بخصوص الصفقة الأفضل بين فيرلاند ميندي وجونيور فيربو، وجاءت النتيجة صادمة، حيث اختارت النسبة الأكبر الوافد الجديد لصفوف برشلونة.



وتعاقد ريال مدريد مع فيرلاند ميندي مقابل 48 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات متوقفة على أداء اللاعب، بينما حسم برشلونة صفقة بـ18 مليون يورو فقط، بالإضافة 12 مليون كحوافز ومكافآت، وقد يكون هذا السبب تحديدًا الذي جعل جماهير الريال ترى أن صفقة البرسا انجح.



وصوتت نسبة 78% من جماهير ريال مدريد لصفقة جونيرو فيربو على اعتبار أنها الأفضل، بينما حصل فيرلاند ميندي على نسبة 22% فقط من أصوات الجماهير.