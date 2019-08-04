بيريسيتش يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأحد، أن النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، لا يريد الرحيل هذا الصيف إلا لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، يريد الذهاب إلى بطولة الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي الجارية، ولكنه لم يتلقى أي عرضًا رسميًا حتى الأن من أندية البريميرليج التي أبدت اهتمامها بضمه في الفترات الأخيرة.



وأشارت إلى أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أبلغ الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بأنه خارج خططه في الموسم الجديد ولا يتناسب مع نظامه، ولذلك يريد التخلص من خدماته في أسرع وقت ممكن من أجل الاستفادة من أموال بيعه في صفقات أخرى.



وأوضحت أن على الرغم من أن ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان كانا مهتمان بضم إيفان بيريسيتش من إنتر ميلان الإيطالي في الفترة الأخيرة، ولكن في الوقت الراهن نادي موناكو الفرنسي هو الوحيد الذي يريد التعاقد معه هذا الصيف.



وذكرت أن نادي موناكو الفرنسي لم يتخذ خطوة رسمية حتى الأن بشأن ضم إيفان بيريسيتش، ولكن يتم التخطيط لعقد اجتماع مع اللاعب وناديه إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع الرتوش الأخيرة في الصفقة.