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مصر

حسن راتب يخصص منحًا مجانية بجامعة سيناء لأوائل الثانوية والدبلومات بالجيزة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:25 م
جريدة الدستور
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نظمت محافظة الجيزة، برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدعم لا محدود من مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار التي كرست جل أعمالها في خدمة العلم والبحث العلمي والمتفوقين المصريين إيمانا من المؤسسة بأهمية تنمية المواهب الشابة المصرية ورعايتها، وهي في ريع شبابها.

وافتتح حفل التكريم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلى آيات الذكر الحكيم الطالب يحيي عاطف، ثم استهل خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الكلمة بالثناء على الطلبة المتفوقين والشكر لمحافظ الجيزة على الجهود المبذولة من قبل المحافظة ليخرج لنا جيل بهذه الصورة المحترمة، وأنهى كلامه بالثناء على مصر.

ورحب بدوي علام، رئيس مجلس الأباء والأبناء بمحافظة الجيزة، بالدكتور حسن راتب، مشيدًا برعايته للعملية التعليمية وضخ جزء كبير من أمواله لهذا القطاع إيمانا منه بأهمية التعليم.

وبدأ الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، كلمته بآية قرآنية وهي "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ"، مضيفًا: "يقولون أن هذه هي الآية تدل على شهادة الذات للذات وحينما يذكر الله الملائكة وأولو العلم على نفس الدرجة في آية واحدة فإنها تكريم لأولو العلم وتعظيم لدورهم في المجتمع".

وتابع راتب: "إذا أردت أن تكون بطلا فلا بد أن تجهز نفسك ولا بد أن ترفع من مستوى سلوكك الأخلاقي حتى لا يجور عنصر على عنصر ويحدث اختلال ومن هنا أوجه الكلمة الآن إلى الأباء، وأثني على الذين يبذلون الغالي والنفيث من أجل أن يحيا أبنائهم في جو يساعدهم على الإبداع والابتكار والتعلم الجيد، حتى يخرج لنا جيل بهذا الشكل وهذا الرقي العلمي".

وواصل: "هنا لا بد أن أتقدم لمحافظ الجيزة الذي منذ أن وطأت قدمه أرض هذه المحافظة ونحن نرى الازدهار، ونحن حينما نرى هؤلاء الطلاب بهذا الشكل العلمي المتحضر، فهذا يدل على أن هذا الرجل يدعم التعليم هو رجل وطني".

وأضاف الدكتور حسن راتب: "رغم إني رجل أعمال في سيناء إلا أنني من أبناء الجيزة وأرى هذه الطفرة التي تحدث على أرض الجيزة بسبب أعمال هذا الرجل المخلص الوطني واسمحولي أيضا باسمكم أن أسجل شكري لوزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير إدارة التربية والتعليم في المحافظة على مجهوداته المبذولة في سبيل إنجاح العملية التعليمية ودعم قدرات الشباب وأيضا أشكر كل من يساهم في صناعة الأبطال، ومن هنا أقول لكم جميعا أن أي ابن من أبنائي المتفوقين ينتوى دخول جامعة سيناء فإنني أقدم له منحة دراسية مجانية في الجامعة بمختلف الكليات".

واختتم راتب كلمته: "كل التمنيات لكم وكل المحبة والدعم لكم من خلال مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار وكل من ينوي التقدم في المجال العلمي فإن مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار ترحب به وتتبنى موهبته، نحن في وطن يزدهر كل يوم بفضل إرادة سياسية واعية وبفضل حكمة وعقل قائد وزعيم لهذه الأمة هو الرجل الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتحدث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن أهمية جيل الشباب في قيادة المراحل القادمة حينما يكونوا هم الجيل الرائد في عصره، موجها الشكر لأولياء الأمور في صناعة هؤلاء الأبطال، وكذلك المعلمين والمعلمات والعاملين في مديرية التربية والتعليم، وأيضا الدكتور حسن راتب على ما قدمه من منح سواء اليوم في الحفل أو منح دراسية في جامعة سيناء على مدار السنوات القادمة لأنه رجل أعمال وطني.
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