بيج كاس يعلن ندمه على ما فعله في WWE

أجرى المصارع السابق في اتحاد wwe بيك كاس مقابلة مؤخرًا مع موقع Pro Wrestling Sheet تحدث فيه عن مسيرته مع wwe حتى تم طرده من الاتحاد بسبب حدوث مشاكل.



وقال بيج كاس على أنه كان سعيدًا جدًا بمشواره مع wwe، ولكنه حزين ويلوم نفسه بسبب ما فعله داخل الاتحاد.



وأضاف المصارع العملاق إنه خذل كل من وقف بجانبه داخل الاتحاد كما أنه خذل رئيس wwe فينس مكمان بعد أن حصل على الكثير من الدعم منه.



وتابع: لقد خذلت دانيال براين تريبل إتش بسبب حماقتي وتصرفاتي السيئة.



وأكد بيج كاس على أنه تعلم من wwe درس لن ينساه أبدا طيلة حياته وأنه نادم بالفعل لما بدر منه تجاه كل من دعموه.