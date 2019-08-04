مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

لقى راعي غنم حتفه وأصيب آخر إثر تعرضهما لصاعقة برق في جبال كاليماني برومانيا.



وذكر موقع (رومانيا - إنسايدر) الإخباري أن راعيي الغنم تعرضا لصاعقة البرق في منطقة فروموسيكا على ارتفاع أكثر من 1500 متر، حيث توجهت فرق الإنقاذ الطبي والجبلي إلى المكان، ولكن توفى أحدهما على الفور ونقل إلى إدارة الطب الشرعي وأصيب الآخر بحروق.