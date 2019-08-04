نيمار وبيل وكوتينيو يتصدرون قائمة اللاعبين الذين لا يريد أحد شراءهم

في الوقت الذي توشك فيه الدوريات الكبرى لكرة القدم على الانطلاق، ظهرت مشكلة تتمثل فى وجود مجموعة من أشهر لاعبى الكرة الذين لا ترغب الأندية في شرائهم.

ويتصدر القائمة نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا والويلزى جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسبانى وفيليبى كوتينيو نجم الغريم برشلونة الأسباني.

وتكمن الغرابة في الأمر بالنسبة للكثيرين في أن هؤلاء الثلاثي بما يملكونه من موهبة يجب أن يكونوا محط اهتمام الأندية الكبرى.

ولكن المشكلة حاليا فى أن أحدا من الأندية ذات الأسماء الرنانة لم تعد راغبة في ضم أي من الثلاثي سواء لما يسببه من مشكلات مثل نيمار أو ارتفاع الراتب السنوي مقارنة بالمستوى الحالي كما فى حالة بيل أو بسبب تراجع المستوى والجلوس على مقاعد البدلاء أغلب الوقت كما فى حالة كوتينيو.

