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عالم

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب شمال شرقى اليابان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال شرقي البلاد اليوم الأحد.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار. ولم تصدر الهيئة تحذيرا من وقوع تسونامي.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و23 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (1023 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه قبالة سواحل فوكوشيما على عمق 50 كيلومترًا.
وعدّلت الهيئة قوة الزلزال عند 4ر6 درجة بدلا من 2ر6 درجة ذكرته في وقت سابق
ولم يتم رصد أنشطة غير طبيعية بعد الزلزال في محطة فوكوشيما دايتشي التي تضررت من زلزال سابق، حسب شركة "طوكيو إلكتريك" المشغلة للمحطة.
وكان زلزال قوي ضرب السواحل الشمالية الشرقية لليابان في مارس من عام 2011 وأعقبه حدوث تسونامي، ما تسبب في مقتل أكثر من 18 ألف شخص.
وتسببت الكارثتان في انهيار بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
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