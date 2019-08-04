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فن

دور العرض السينمائية تستقبل أفيشات فيلم "ولاد رزق 2"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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استقبلت دور العرض السينمائية، اليوم الأحد، أفيشات فيلم"ولاد رزق2 - عودة أسود الأرض"، المقرر طرحه في الثامن من أغسطس الجاري.

وقال المخرج طارق العريان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه من المقرر عرض الفيلم في الثامن من أغسطس الجاري في جميع دور العرض السينمائى فى مصر، بالإضافة إلى العرض فى دور السينما بالخليج ولبنان والأردن، مضيفًا أن صناع العمل وأبطاله سيحتفلون بالعرض الخاص في 7 أغسطس بمدينة 6 أكتوبر.

وتدور قصة الفيلم حول 4 أشقاء يحاولون بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود؛ بمشاركة كريم قاسم، ونسرين أمين، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني.
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