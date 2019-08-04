هاميلتون يتوج بسباق فورمولا 1 المجري متفوقا على فيرستابن

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق الجائزة الكبرى المجري الذي أقيم اليوم الأحد، على مضمار هنجارورينج ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، متفوقا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

ونجح هاميلتون في الاستفادة ببراعة من استراتيجية وضعها فريق مرسيدس لسباق اليوم الأحد، الذي انطلق فيه فيرستابن من المركز الأول.

وتحول هاميلتون إلى إطارات جديدة أكثر ليونة قبل 21 لفة من النهاية، وكان مطالبا بالتغلب على فارق زمني 20 ثانية مع فيرستابن، وهو ما نجح فيه بالفعل وأنهى السباق في المركز الأول.

وعزز هاميلتون هيمنته على صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، حيث بات متفوقا بفارق 62 نقطة أمام أقرب منافسيه فالتيري بوتاس، زميله بفريق مرسيدس، والذي أنهى السباق في المركز الثامن رغم أنه انطلق من المركز الثاني.

واحتل سيبستيان فيتيل سائق فيراري المركز الثالث بالسباق، لكن الفريق لم يبد منافسا قويا على المركز الأول طوال مجريات السباق، ليظل فيراري بدون أي انتصار في الموسم الحالي.

وكان سباق اليوم الأحد هو الأخير قبل بدء أجازة منتصف الموسم لمنافسات فورمولا1-، التي تستأنف في أول سبتمبر بإقامة سباق الجائزة الكبرى البلجيكي.