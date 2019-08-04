إيبارشية المنيا تعقد الاجتماع الشهري للكهنة

أقيم بمقر مطرانية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الاجتماع الشهري للأباء الكهنة بالإيبارشية.



وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهي، وبعد ذلك ألقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية محاضرة عن "الكتاب المقدس في حياة الكاهن" وأجاب عن الأسئلة المقدمة من الآباء، وأعقب ذلك بعض التوجيهات والتوصيات.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

