مسئول ليبي: الجيش الوطني يسيطر على مناطق العمليات العسكرية

وأضاف أن سيطرة الجيش الوطني الليبي على المجال الجوي والبري يحد من قدرة الميليشيات المسلحة على التحرك أو التسلل للقيام بعمليات تستهدف القوات المسلحة، لافتا إلى أن الاستطلاع يساعد على ضرب تحركات المليشيات المسلحة.

وأوضح المحجوب أن القوات البرية تستبق بالقيام بعمليات عسكرية على تخوم طرابلس والسيطرة على بعض المناطق، موضحا أن هذه العمليات تحقق الغرض الأساسي للعمليات العسكرية بالقضاء على الميليشيات المسلحة قبل الدخول إلى العاصمة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي قصف رتلا عسكريا تابعا لمليشيات حكومة طرابلس بمنطقة بوقرين جنوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش- اليوم- إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلاً يضم عددًا من الجماعات المسلحة، وأفرادًا من مجالس "شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا" المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي؛ وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدًا بمنطقة بوقرين.

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب اليوم الأحد أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على كل مناطق العمليات العسكرية، موضحا أن القوات تستطيع ضرب الجماعات المسلحة في كل أنحاء البلاد.وقال المحجوب- في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"ـ إن الجيش الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات المسلحة خاصة في الأراضي المفتوحة، مشيرًا إلى أنه تم ضرب الرتل العسكري التابع لميليشيات حكومة الوفاق صباح اليوم؛ لمنعه من التوجه إلى منطقة العمليات التي توجد فيها قوات الجيش الوطني المتمركزة على تخوم سرت.