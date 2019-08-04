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مصر

"التنمية المحلية" تواصل المقابلات للمتقدمين لوظائف قيادات الإدارة بالمحافظات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد ابو المحاسن
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واصلت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديري العموم، للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيري عموم محافظات وسكرتيري عموم وزير التنمية المحلية مساعدين.

وأكدت الوزارة- في بيان- حرصها على ترسيخ مبدأ الشفافية، موضحة أن الاختبارات تُجرى من خلال لجنة يرأسها وزير التنمية المحلية، وتضم في عضويتها كلا من: محافظ قنا عبدالحميد الهجان، ومحافظ كفر الشيخ الدكتور، ومحافظ القليوبية السابق، وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات، وعضو من مجلس الدولة.

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت مؤخرًا الانتهاء من مقابلة 1000 شخص من المتقدمين للمسابقة، على أن تنتهي من إجراء المقابلات خلال الأسبوع الجاري، ومراجعة درجات المتقدمين في كافة الاختبارات التي أُجريت لهم، تمهيدًا للإعلان عن نتيجة المسابقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالي 1183 شخصًا، وبلغ إجمالي المستوفين 1114، حيث تقدم للدرجة الممتازة 101 شخص، كما تقدم للمدير العام 716، وتقدم للدرجة العالية 297، ويبلغ عدد القيادات المطلوبة في الإعلان 65، وتم الانتهاء من إجراء الاختبارات للمتقدمين في المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلي والمعلومات العامة والثقافة.
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