الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع مع مسئولي شركة الصرف استعداداتها لاستقبال الشتاء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
تابع محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالمحافظة، استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء المقبل؛ وكذا إجراءات الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة الصرف الصحي خطة تطهير الشنايش والمطابق بالمحافظة، وأعمال رفع كفاءة معدات وسيارات الصرف الصحي بالشركة، حيث شدد المحافظ على ضرورة تحديد المسئولين عن أعمال تطهير الشنايش في كل منطقة على مستوى المحافظة، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش.

كما تابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، وكذلك تم الوقوف على المشروعات المقترحة التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار المقبلة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أثري يكشف أسرار التوابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون

منذ حوالي 15 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تكساس لـ 20 قتيلًا و26 جريحًا

منذ حوالي 7 ساعات

"العرسان الفرافيش رزق".. محمد ودعاء يحتفلان بزفافهما أمام برج "إيفيل"على أغانى حكيم

منذ حوالي 22 ساعة

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

ستوديو

"كلنا واحد" تخفض 40% من أسعار اللحوم والسلع حتى نهاية أغسطس (فيديو)

"صناع الخير": تطوير قرية السلام بالفيوم يتكلف 5 ملايين جنيه (فيديو)

ركلات الترجيح تحدد بطل الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

2000 امرأة يشاركن في إرضاع جماعي (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتوج بسباق فورمولا 1 المجري متفوقا على فيرستابن

المصريون يتربعون على عرش الإسكواش

فينورد يبدأ مبارياته في الدوري الهولندي بالتعادل مع روتردام

رسميًا.. برشلونة يعلن التعاقد مع فيربو

الرئيس نيوز

غدا.. "النواب" يستضيف اجتماعات لجنة "فض المنازعات" بالبرلمان الأفريقى

"مجهول" يسب مكرم محمد أحمد وخالد الغندور من تليفون مرتضى منصور

النيابة تخلي سبيل بشير التابعى في تهمة "القتل الخطأ"

"الحرس الثوري" الإيراني يحتجز ناقلة بترول أجنبية.. ويعتقل 7 بحارة

منوعات

البعوض يفضل فصيلتي الدم "A" و"B"

غراء لاصق يرفع شاحنة تزن 17 طنًا

ملابس رياضية ذكية للتغلب على رائحة العرق

الصين بصدد تركيب المزيد من المصاعد الكهربائية للمعاقين

كشكول

بالصور.. 4 خطوات لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2019

محافظ كفرالشيخ يتسلم درع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية

غدًا.. جامعة الأزهر تعقد لقاءًا مع "تنمية المشروعات" لتبادل الخبرات

واقعة غش إلكترونى بامتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية

إسلام سياسي

الثقوب السوداء تلتهم الإخوان وموجة الانشقاقات تكشف اهتراء الجماعة من الداخل

20 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

دراسة أوروبية: فرنسا ما زالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويدخل حقبة جديدة


زيت وسكر

أحوال البورصة اليوم

“التموين” تؤكد: الأسر المكونة من 4 أفراد على البطاقة لن تضيف مواليد جدد

محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين

مزيا قانون التأمينات الجديد لأصحاب المعاشات

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
لا للعُرْف!
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. الثقافة تنجح فى حيازة مكتبة "المستشرق"

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

برنامج ثقافى وفنى بمحافظة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك