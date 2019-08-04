محافظ الإسكندرية يتابع مع مسئولي شركة الصرف استعداداتها لاستقبال الشتاء

تابع محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالمحافظة، استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء المقبل؛ وكذا إجراءات الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي.



وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة الصرف الصحي خطة تطهير الشنايش والمطابق بالمحافظة، وأعمال رفع كفاءة معدات وسيارات الصرف الصحي بالشركة، حيث شدد المحافظ على ضرورة تحديد المسئولين عن أعمال تطهير الشنايش في كل منطقة على مستوى المحافظة، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش.



كما تابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار، وكذلك تم الوقوف على المشروعات المقترحة التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة قد تنتج عن نوات الأمطار المقبلة.