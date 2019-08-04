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محافظات

جامعة المنيا: 432 أُميًّا تقدموا لاجتياز الاختبارات بالقافلة المتكاملة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:37 م
رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي
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قال رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، إن 432 دارسا ودارسة تقدموا لأول اختبارات محو الأمية من أهالي قرية ههيا ممن تلقوا خدمات قافلة الجامعة المتكاملة بفصول محو الأمية بالقرية، وذلك ضمن الخدمات التي قدمتها القافلة لأهالي القرية والتي شملت خدمات طبية وطبية بيطرية وزراعية وبيئية وتوعوية، والتي بدأت منذ أول يوليو الماضي وتستمر أعمالها حتى الآن.

وأضاف رئيس الجامعة أنه أجريت أولى الاختبارات للدارسين بمدرسة ههيا للتعليم الأساسي بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، وتجاوزات نسبة من اجتازوا الاختبارات 65% من الدارسين، منوهًا إلى أنه يُعاد الاختبار لمن لم يجتزه الخميس المقبل بمدرسة أبناء الثورة بمحافظة المنيا، وذلك عن طريق لجان الاستكتاب بالهيئة، وتستخرج شهادات الدراسين بمقر لجان الاختبارات دون الرجوع لمقر الفرع الرئيسي تسهيلًا عليهم.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد جلال حسن، أن قافلة الجامعة منذ أيامها الأولى كان من ضمن أولوياتها محو أمية المواطنين بالقرية، بمشاركة طلاب الجامعة وبالتعاون مع مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، لافتًا إلى أنه تم تحديد موعد الاختبارات للدارسين، والتي بدأت في الثالث من أغسطس الجاري، استعدادًا لإعلانها أولي قري الصعيد الخالية من الأمية.

وبدوره....أشار منسق مشروع محو الأمية بالجامعة الدكتور بليغ حمدى، إلى أنه شارك بالمشروع أكثر من 2400 طالب وطالبة من كليات التربية، والتربية النوعية، ودار العلوم، والتربية الرياضية والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، وقد نجحوا في محو أمية الكثير أهالي القرية بفصول محو الأمية التي تم إنشاؤها بمقرها الأساسي بقرية ههيا وانتقلت لتصل لمنازل الأهالي والمساجد لتشجيعهم على المشاركة والانضمام للمشروع والوصول إلى كبار السن لمنحهم القدرة على القراءة والكتابة، موضحًا أنه تم التنبيه على من لم يجتازوا الاختبار بإعادة الاختبار لهم بمدرسة أبناء الثورة بالمحافظة بعد إعطائهم فرصة أسبوع للتأهيل وتعلم مهارات القراءة والكتابة.
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