وزير خارجية الأردن: نسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سعي بلاده لخفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن "الأمن العربي واحد ومتماسك، وأن أي تهديد لهذا الأمن هو تهديد" للمنطقة جمعاء.



وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر: "نحن في منطقة الخليج العربي متفقون على خفض التصعيد، والالتزام بالحوار السياسي الذي يضمن احترام الآخر وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلد".



وأضاف، أن "أمننا العربي واحد متماسك، وأن المنطقة كلها متماسكة".



وتابع، أن "أي أزمة بالمنطقة ندفع ثمنها جميعا، وبالتالي كلنا نريد أن نعمل لإنهاء الأزمة والتوتر في المنطقة ككل".



وأشار إلى أن اللقاء كان "مثمرا وإيجابيا" وأن الحوار كان "صريحا"، وقال: "نريد أن نعمل بشكل مكثف ونسير بخطوات عملية ليس فقط لخدمة مصالحنا كدول شقيقة ثلاث، لكن أيضا لتحقيق الأمن والاستقرار على الأسس التي نتفق عليها جميعا".



ووصل وزيرا الخارجية المصري والأردني أيمن الصفدي، الأحد، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مؤتمر ثلاثي مع نظيرهما العراقي محمد علي الحكيم، يناقش عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.