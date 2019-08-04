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رياضة

المصريون يتربعون على عرش الإسكواش

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
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تربع المصريون على عرش الإسكواش العالمي على مستوى الناشئين والناشئات مع ختام بطولة العالم للفردي التي اختتمت اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد منافسات استمرت 6 أيام.

وحقق لاعبو مصر اليوم إنجازا جديدا، وسطروا ملحمة رائعة بأحرف من ذهب وفضة وبرونز في سجلات الفائزين في البطولة؛ بعدما أحكموا السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للناشئين والناشئات، حيث تمكنت اللاعبة هانيا الحمامي من الفوز بلقب بطولة العالم للناشئات، وانتزاع اللقب بعد فوزها على مواطنتها جنى شيحة التي احتلت مركز الوصافة في المباراة النهائية 30 في 35 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط 119 – 116 – 118؛ لتسجل اسمها بأحرف من ذهب في سجل بطلات العالم للناشئات.

وكانت اللاعبة هانيا الحمامي وصلت للنهائي من قبل مرتين، لكن لم يحالفها الحظ في الفوز بالبطولة حتى كان موعدها مع اللقب اليوم.

وجاء ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للناشئات كالتالي:
هانيا الحمام: بطلة العالم للناشئين عام 2019 (الميدالية الذهبية)
جنى شيحة: وصيف بطل العالم (الميدالية الفضية)
فريدة محمد: المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
وعلى مستوى الناشئين، تمكن المصري مصطفى عسل من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئين للعام الثاني على التوالي؛ بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى السرتي 30 في 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط 12-10 – 1-13 – 11-6.
وجاء ترتيب المراكز الأولى الثلاثة في بطولة العالم للناشئين كالتالي:
مصطفى عسل: بطل العالم للناشئين عام 2019 (الميدالية الذهبية)
مصطفى السرتي: وصيف بطل العالم (الميدالية الفضية)
عمر التركي: المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
ويعتلي بذلك ناشئو وناشئات مصر منصات التتويج؛ متربعين على عرش الإسكواش العالمي، ويحصدون الميداليات الملونة (الذهب والفضة والبرونز).
وتبدأ غدا بطولة العالم للفرق للناشئات، التي تشارك فيها مصر بفريق مكون من اللاعبات هانيا الحمامي (بطلة العالم)، وجنى شيحة (الوصيفة)، وفريدة محمد (ثالثة العالم)، وسنا محمود، وتبدأ البطولة بمباريات الفرق من خلال دوري المجموعات، حيث تحتل مصر قمة تصنيف الفرق.
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