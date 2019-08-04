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عالم

"التحرير الفلسطينية" تعتمد خطة تحرك لدعم "الأونروا"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:34 م
الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو هولي
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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، اعتماد اللجنة التنفيذية للمنظمة، خطة تحرك على عدة مستويات لدعم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وحشد الدعم السياسي لتجديد ولاية تفويضها لثلاث سنوات جدد تمتد من العام 2020 إلى 2023.

وقال أبوهولي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن خطة التحرك المقدمة من دائرة شئون اللاجئين التي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير تهدف إلى قطع الطريق على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية من تمرير مخططها لإنهاء عمل الأونروا أو إلغاء تفويضها، وحشد الدعم السياسي للأونروا بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302.

وكشف عن أن الخطة ستتضمن حراكًا على المستوى السياسي والدبلوماسي ستقوده منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين ومندوبية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة لتعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعادي للأونروا، وحملة التشويه والتشهير بها وللعاملين فيها بالإضافة إلى التحرك على المستوى الشعبي بالتزامن مع انطلاق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم الأونروا.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة ستبدأ في سبتمبر المقبل، وعلى هامشها ستعقد عدة اجتماعات مهمة من ضمنها اجتماع وزاري لكبار الدول المانحة للأونروا لمناقشة الجانب المالي لها، وتجديد ولايتها علاوة على اجتماع للمجموعة 77 الصين، برئاسة فلسطين الذي سيتم استثمارهما في حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، موضحا أن التحرك الفلسطيني سيكثف على المستوى الشعبي والسياسي في مطلع شهر نوفمبر القادم مع بدء اجتماعات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"اللجنة الرابعة"، والتي في إطارها ستنظر في بنود جدول الأعمال المتعلقة بوكالة الغوث الدولية واللاجئين وتجديد تفويضها وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين وصياغة مشروعات القرارات المتعلقة بها وطرحها للتصويت.
وأكد أن التحرك الفلسطيني سيركز بشكل واضح على مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ورفض أي مسعى للالتفاف على القرار التفويض أو تغييره والتحذير من مخاطر التحرك الأمريكي - الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية وكالة الغوث الدولية "الأونروا" من خلال تجفيف مواردها وإلغاء تفويضها.
وأضاف أن الخطة ستؤكد أن الوظيفة التي أنشئت الوكالة من أجلها ما زالت قائمة في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأن تجديد تفويض عملها سيشكل عامل استقرار للمنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم.
وأشار أبوهولي إلى أنه يجري العمل مع الدول الصديقة والمضيفة وخاصة الأردن بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للدول المانحة ومصر في إطار ترؤسها للاتحاد الإفريقي، وفنزويلا لدول عدم الانحياز لإبقاء عمل الأونروا، والحفاظ على وجودها من خلال تجديد تفويضها وحشد الدعم المالي لها.
وتابع أنه ضمن محاور التحرك في الخطة محاربة التشكيك الذي تقوده الإدارة الأمريكية في نزاهة الوكالة، لافتًا إلى أن الادارة الأمريكية أعلنت حربها المفتوحة على الأونروا تماهيًا مع الموقف الإسرائيلي منذ العام الماضي بعد قطع تمويلها للأونروا بشكل كامل وصولا إلى التحرك باتجاه إلغاء التفويض أو تغييره واتهام الأونروا بالفساد.
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