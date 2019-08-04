تجديد حبس 3 عمال لحيازتهم 141 ألف دولار مجهولة المصدر في المنيا

أمرت نيابة 15 مايو، بحبس 3 عمال، 4 أيام على ذمة التحريات التي تجريها مباحث الأموال العامة، بشأن اتهامهم بحيازة 141 ألف دولار دون معرفة مصدرها.



وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور كل من الرائدين، محمد عبدالمنعم، وأسامة الشايب، مشرفي الأمن بطريق الأوتوستراد، وخلال تمشيطهما الطريق، اشتبها في السيارة رقم "ن س د 4952" ملاكي المنيا، وبداخلها 3 أشخاص، وبمحاولة استيقافها، حاول قائدها الهروب، وتمكنت القوة الأمنية من مطاردتهم والقبض عليهم.



وبالكشف عليهم تبين أنهم كل من "ماري مينا"، 35 سنة، صاحب مصنع بلاط، و"مينا نصحي"، 30 سنة، عامل، و"شاهر نجاح"، 27 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بقرية مغاغة، محافظة المنيا، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ مالي قدره 141.744 ألف دولار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.