الجيش اليمنى يحبط هجومًا حوثيًا جنوبي الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، هجوما حوثيا بمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمنى "ستمبر نت"، اليوم الأحد، إن مجموعات من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه منطقة "الجاح" التابعة لمديرية بيت الفقيه، مشيرا إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولتها وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.



وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة في الوقت الذي يتمسك فيه الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.