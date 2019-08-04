الملكوت.. أحدث حلقات "الوعود الالهية"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الوعود الإلهية".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن الملكوت، تحت شعار: (إنجيل لوقا 12: 32) «لاَ تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّغِيرُ، لأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْطِيَكُمُ الْمَلَكُوتَ.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.