الأنبا مقار يفتتح مؤتمر سان جورج الكشفي

افتتح نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مؤتمر سان جورج الكشفي لفريق كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، بفيلا كاترين بفايد.



وألقى نيافته كلمة روحية عن "كن مستعدًا"، كما أكد أهمية أن تكون للحياة الكشفية بصمة في حياة الفريق.



وفي نهاية المؤتمر كرم نيافته الفريق بمنح المنديل الكشفي للفريق، وشارك الدكتور صموئيل متياس الأمين العام للأمانة العامة للكشافة والمرشدات. كما أقيمت العديد من الندوات والاسئلة المفتوحة وصلاة القداس الإلهي خلال فعاليات المؤتمر.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.