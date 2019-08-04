مئات الآلاف يتوافدون على مكة استعدادًا لمناسك الحج

بدأ مئات آلاف المسلمين الوصول إلى مكة استعدادًا لأداء مناسك الحج.



وبحسب وزارة الحج السعودية، وصل مليون و600 ألف مسلم إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك التي تبدأ هذا العام في التاسع من أغسطس، ويقيم غالبيتهم حاليًا في مكة في حين ينتظر البعض منهم في المدينة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم الحج بقليل.



وتتخذ السلطات السعودية إجراءات أمنية مُشددة في المدينة المُقدسة لضمان سلامة الحجيج قبل بدء المناسك.



ويأتي الحج هذا العام في وقت يتسم بحرارة الطقس، لذا اتخذت السلطات السعودية إجراءات للمساعدة على ترطيب الأجواء للحجاج، ومنها رش رذاذ المياه في الشوارع وتوفير أجهزة تكييف الهواء في المباني المختلفة.