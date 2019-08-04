وزير المالية: تجديد ندب محمد نجم رئيسًا لمصلحة لجمارك

قرر وزارة المالية، اليوم الأحد، تجديد ندب الأستاذ محمد كمال نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس الجاري، وذلك لمدة عام، أو لحين شغلها بطريق التعيين مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.



وحصلت "الدستور" على صورة قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 485 لسنة 2019 بشأن تجديد ندب الأستاذ محمد نجم لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك من الدرجة العالية الممتازة.







